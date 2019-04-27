Синоптики рассказали о погоде в Москве

Москвичей ожидают переменная облачность, кратковременный дождь, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 22–24 градуса тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 8 градусов, передает ТАСС.

Ветер днем западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Объявлен желтый уровень опасности из-за риска природных пожаров в московском регионе. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 19–24 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до плюс 5 градусов.