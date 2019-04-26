В ЕС прекратили выпуск купюр в 500 евро

Европейский центральный банк объявил о прекращении выпуска банкнот номиналом 500 евро.

«Пятница знаменует печальный день для жителей еврозоны, ценящих наличность, поскольку центральные банки перестают выдавать банкноты номиналом 500 евро», пишет Bloomberg.

Сообщается, что последними странами, прекратившими выпуск купюр, стали Германия и Австрия. Большинство участников Евросоюза отказались от их выпуска еще в январе, отмечается в сообщении.

Самая крупная евробанкнота выводится из производства из-за подозрений в «использовании в незаконных целях». Купюра по-прежнему станется законным платежным средством, однако при попадании в банки она будет изыматься из обращения.

Напомним, о прекращении выпуска банкнот достоинством 500 евро было объявлено в 2016 году. Сообащлось, что выпуск будет остановлен, когда будут введены в обращение банкноты серии «Европа» номиналом в 100 и 200 евро.