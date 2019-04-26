В Белоруссии назвали объем загрязненной нефти из России

В Белнефтехим оценили количество загрязненной нефти на территории Белоруссии.

По данным Белнефтехим, количество загрязненной нефти на территории Белоруссии составило около 1 млн тонн, передает ТАСС.

Сообщается, что переговоры по проблеме с поставкой нефти из России по нефтепроводу «Дружба» продолжатся. «На следующей неделе в понедельник и вторник мы продолжим переговоры с участием российских нефтяных компаний», – уточнил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Также стало известно, что чистая нефть придет на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в начале мая. «До конца апреля, при выполнении тех мероприятий, которые мы наметили, чистая нефть будет на границе Российской Федерации [с Белоруссией]. А далее до Мозыря нефть будет идти от границы 2-3 дня», – сказал замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. А восстановление производства и поставки нефтепродуктов Белоруссией на экспорт в полном объеме произойдет в мае.

Рыбаков также отметил актуальность поставок нефти на НПЗ по железной дороге в течение небольшого периода времени.

Минэнерго России также уточнило, что пока в рамках переговоров по транзиту российской нефти в Минске ущерб и компенсации не обсуждались.

Однако, если учесть данные Белнефтехима, что количество загрязненной нефти на территории Белоруссии составило около 1 млн тонн, и рассчитать ее стоимость исходя из 68,1 доллара за баррель, то сумма ущерба только от поставок загрязненной нефти на белорусском участке нефтепровода «Дружба» составит около 431 млн долларов.

Напомним, 19 апреля Белоруссия заявила об ухудшении качества нефти, поступающей из России. После этого Польша уведомила Белоруссию об отказе принимать нефть и транзит через Белоруссию в Европу был остановлен.

Позже стало известно,что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло намеренно.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько убедительно выглядит эта версия.