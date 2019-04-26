Рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке

Курс доллара и евро в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 26 апреля, почти не изменился после новости о решении Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%; рубль продолжил торговаться в диапазонах, сформировавшихся в первой половине дня.

Курс доллара расчетами «завтра» на 13.38 мск пятницы рос на 15 копеек – до 64,80 рубля, евро – на 20 копеек, до 72,17 рубля, передает РИА «Новости».

На заседании в пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. В конце марта Банк России принял аналогичное решение, а в прошлом году ключевая ставка дважды снижалась и дважды повышалась.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что выход ЦБ на нейтральную ключевую ставку возможен в 2020 году.

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