Вучич поблагодарил Путина за «визит с душой»

Президент России Владимир Путин на встрече с сербским лидером Александром Вучичем выразил намерение обсудить как двусторонние, так и региональные вопросы.

Путин в рамках форума «Один пояс, один путь» заявил, что рад возможности встретиться с Вучичем на полях данного мероприятия, «поговорить о двусторонних отношениях и о ситуации в регионе», передает ТАСС.

Российский лидер также упомянул свой январский визит в Белград, отметив, что он способствовал активизации двусторонних связей.

Путин также сказал, что товарооборот по итогам 2018 года вырос на 2%.

«У нас развиваются отношения в такой чувствительной сфере, как ВТС, военное взаимодействие», – заявил Путин.

В свою очередь, Вучич подчеркнул, что в его стране считают визит Путина историческим и имеющим наивысшее значение для развития отношений между Сербией и Россией.

«Этот визит был визитом с душой, потому что он тронул душу всех граждан Сербии», – сказал он.

Вучич также поблагодарил Путина за поддержку, которую Россия оказывает Сербии, в том числе в вопросе сохранения ее территориальной целостности и суверенитета.

Сербский президент поздравил Путина с Великой пятницей и пожелал «радостной и благословенной Пасхи, благополучия и удачи братскому русскому народу».