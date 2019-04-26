КНДР призвали упростить выдачу виз российским туристам

Москва предложила Пхеньяну облегчить визовые процедуры для российских туристов, желающих отправиться в Северную Корею, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Мы просто предложение сделали для российских туристов. Сейчас все привыкли подавать документы в электронном виде, чтобы не ходить по консульствам, это удобно и быстро», – приводит его слова РИА «Новости».

Речи о полной отмене виз пока нет, добавил он.

Кожемяко также сообщил, что Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию, ему понравился Владивосток. По словам губернатора, северокорейскому лидеру не удалось посмотреть все объекты, которые он хотел посетить. Поэтому, добавил Кожемяко, ему будет что показать во Владивостоке.

Возможность бартерного обмена между КНДР и Приморским краем не обсуждалась, сообщил глава региона.

В то же время в России подготовят технико-экономическое обоснование по проекту строительства моста в КНДР через реку Туманная (корейское название – Туманган). Этот проект Кожемяко обсудил с Ким Чен Ыном.

Кожемяко пообедал с лидером КНДР в ресторане «Лесная заимка», в который в свое время отец Ким Чен Ына, северокорейский вождь Ким Чен Ир.

В четверг прошла первая в истории встреча российского лидера Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о северокорейском лидере, а также о символах и намеках на встрече лидеров.

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