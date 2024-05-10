Мишустин не поддержал идею отказаться от бюджетного правила и ФНБ

Tекст: Елизавета Шишкова

«Это такой момент тонкий. С этим согласиться я не могу», – сказал он в Госдуме, которая рассмотрит его кандидатуру на пост премьер-министра.

Также Мишустин привел данные по госдолгу России. Сегодня он является одним из самых низких в мире и составляет около 17%, передает ТАСС.

Рост ВВП в первом квартале года составил 5,4%, а рост реальных располагаемых доходов населения – 5,9%.

Мишустин уточнил, что рост промышленного производства составил 5,6%, обрабатывающей промышленности – 8,8%, сельского хозяйства – 1,1-1,2%, строительства – 3,5%, однако пока это не конечные данные. Рост показателя розничного товарооборота составил 10,5%.

Ранее Мишустин назвал шесть приоритетов в работе правительства на ближайшие годы.