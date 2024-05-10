Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.3 комментария
Мишустин не поддержал идею отказаться от бюджетного правила и ФНБ
И.о. главы правительства Михаил Мишустин не согласился с идеей отказаться от бюджетного правила и накоплений Фонда национального благосостояния (ФНБ). По его мнению, это является отказом от резервов.
«Это такой момент тонкий. С этим согласиться я не могу», – сказал он в Госдуме, которая рассмотрит его кандидатуру на пост премьер-министра.
Также Мишустин привел данные по госдолгу России. Сегодня он является одним из самых низких в мире и составляет около 17%, передает ТАСС.
Рост ВВП в первом квартале года составил 5,4%, а рост реальных располагаемых доходов населения – 5,9%.
Мишустин уточнил, что рост промышленного производства составил 5,6%, обрабатывающей промышленности – 8,8%, сельского хозяйства – 1,1-1,2%, строительства – 3,5%, однако пока это не конечные данные. Рост показателя розничного товарооборота составил 10,5%.
Ранее Мишустин назвал шесть приоритетов в работе правительства на ближайшие годы.