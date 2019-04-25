На МКС отключилась система очистки воздуха

На Международной космической станции отключилось экспериментальное устройство по удалению углекислого газа из атмосферы, сообщили в NASA.

Проблемы с экспериментальным оборудованием начались во вторник, передает «Интерфакс».

Оборудование привели в порядок после обновления параметров программы системы Life Support Rack (LSR) Европейского космического агентства, говорится в сообщении. Отмечается, что перезапуск системы был на какое-то время приостановлен из-за срабатывания пожарной сигнализации в пристыкованном к МКС американском грузовом космическом корабле Cygnus. Впоследствии оказалось, что пожарная тревога была ложной. Также сообщается, что во время сбоя к очистке воздуха были готовы подключиться схожие системы американских модулей станции LAB и Node 3.

Напомним, в августе прошлого года стало известно об утечке воздуха на МКС из-за дыры в обшивке корабля «Союз». Высказывались разные мнения о возможном происхождении этого отверстия, однако приоритетной версией стала причастность американцев. Российские власти призвали не делать поспешных выводов о вине американских астронавтов, пока не будет завершено расследование.