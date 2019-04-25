Пассажирка умерла на трапе во Внуково

В пресс-службе аэропорта Внуково подтвердили сообщения СМИ об умершей на телетрапе пассажирке.

Уроженка Липецка двигалась по телескопическому трапу самолета Бангкок – Москва и внезапно потеряла сознание, сообщал «Московский комсомолец». По предварительным данным правоохранительных органов, женщина скончалась из-за сердечно-сосудистой недостаточности.

Факт смерти пассажирки на трапе подтвердили в пресс-службе аэропорта, передает РИА «Новости».