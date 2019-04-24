Врач «Зенита» посетил Кокорина в СИЗО

Главный врач футбольного клуба «Зенит» Михаил Гришин посетил нападающего клуба Александра Кокорина в СИЗО «Бутырка», где дал рекомендации относительно проблем с коленом футболиста, сообщил руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

«Сегодня главный врач ФК «Зенит» посетил арестованного Кокорина в медчасти учреждения, осмотрел его, оценил состояние здоровья и дал свои рекомендации», – передает слова Цыганкова ТАСС.

Врач провел у Кокорина более трех часов, представители футбольного клуба, как ожидается, озвучат итоги визита.

По словам представителя администрации «Бутырки», врач оценил состояние футболиста как удовлетворительное, но заявил об опасности, которая может его подстерегать, сообщает «Московский комсомолец».

«Он опасается, что на фоне отсутствия физических нагрузок наступает растренированность и атрофия тех мышц, которые были задействованы для профессиональной игры в футбол. Если так пойдет и дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться в строй. Потому врач дал ему комплекс спортивных упражнений, которые Кокорин сможет выполнять в условиях ограниченного пространства камеры», – сказал представитель СИЗО.

По его словам, врач попросил чаще выводить футболиста в спортзал. Также доктор назначил ряд физиотерапевтических процедур. При этом ранее часть этих процедур проводилась, но их отменили после того, как были обнародованы заявления, что во время них «сожгли» Кокорину ногу.

В понедельник сообщалось, что суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО. Защита ранее неоднократно просила об этом следствие.

Нападающий в марте 2018 года перенес операцию на колене после разрыва крестообразных связок. К играм он вернулся только в сентябре 2018 года, но в СИЗО колено снова заболело из-за недостатка нагрузок.