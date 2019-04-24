Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

На открытии торгов в среду индекс Мосбиржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,17%, до уровня в 2583,04 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс РТС почти не изменился по сравнению с закрытием сессии вторника и составил 1277,68 пункта, передает ТАСС.