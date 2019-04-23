Ученые впервые зарегистрировали «марсотрясение»

Французский сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight впервые в истории зафиксировал на Марсе землетрясение, сообщило Французское космическое агентство CNES.

6 апреля был зарегистрирован сигнал, который подобен землетрясениям, фиксировавшимся на Луне во время полетов туда пилотируемых американских кораблей Apollo, передает РИА «Новости».

InSight в ноябре 2018 года приземлился на поверхности Марса. Сейсмометр SEIS был установлен на марсианскую поверхность в 1,6 метра от посадочного аппарата.

В декабре 2018 года НАСА также получило запись шума ветра на Марсе.