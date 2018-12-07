НАСА получило запись шума ветра на Марсе

Глава НАСА Джим Брайденстайн опубликовал в интернете запись шума ветра на Марсе.

Он сообщил в Twitter, что запись сделана исследовательским аппаратом InSight. Как отметил Брайденстайн, прежде людям не доводилось слышать марсианский ветер.