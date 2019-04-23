Зеленский поупражнялся у здания Рады

Избранный президент Украины Владимир Зеленский утром во вторник провел зарядку в парке у Верховной рады в Киеве, сообщают украинские СМИ.

Зеленский занимался зарядкой в Мариинском парке, он был одет в серую олимпийку, черные кроссовки и кепку, передает «Страна.ua». Вместе с ним был замечен его тренер Дмитрий Ткаченко.

Издание отмечает, что Ткаченко в блогах Зеленского проводил агитацию за здоровый образ жизни. Он является мастером спорта по современному пятиборью, победителем украинских и международных соревнований по триатлону.

«Люди к победителю президентской гонки не подходят, скорее всего, не понимают, что это именно он. Сегодня во время утренней зарядки Владимир Зеленский делал в основном силовые упражнения с использованием фитнес-резинки, и, конечно же, пробежал несколько километров по парку», – отмечается в тексте.

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Напомним, 21 апреля прошли выборы президента Украины. После обработки 99% протоколов лидирует Владимир Зеленский. Штаб Зеленского уже назвал первые законопроекты, которые планируется внести в Раду, а также пообещал наказание виновным в начале конфликта в Донбассе.

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