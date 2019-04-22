Российская шахматистка выиграла чемпионат Европы

Россиянка Алина Кашлинская стала победительницей чемпионата Европы по шахматам, проходившего в турецкой Анталье.

Алина Кашлинская черными фигурами сыграла вничью со шведкой Пией Крамлинг в партии 11-го тура чемпионата Европы, сообщает ТАСС.

После 11 туров 25-летняя Кашлинская набрала 8 очков. Такое же количество было у француженки Мари Себаг, украинки Инны Гапоненко, болгарки Антоанеты Стефановой и немки Элизабет Петц, но россиянка опередила их по дополнительным показателям.

В турнире участвовало 130 шахматисток, среди которых 20 россиянок.

Алина Кашлинская занимает 18-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), эта победа принесла ей первый международный титул.

Призовой фонд чемпионата составляет 60 тыс. евро, победительница получит 10 тыс. евро. Также уточняется, что 14 лучших шахматисток турнира отправятся на Кубок мира.

Ранее сообщалось, что российский шахматист Владимир Крамник завершил карьеру.