Мосгорсуд объяснил, почему освободил Серебренникова

Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова и еще троих фигурантов дела из-под домашнего ареста, поскольку оснований для продления срока ареста не было.

Дело в том, что они не препятствовали расследованию и не нарушали условия домашнего ареста, говорится в судебном акте на официальном сайте суда.

«Так, в суде апелляционной инстанции было установлено, что в течение длительного времени подсудимые Апфельбаум С. М., Итин Ю. К. и Серебренников К. С., находясь под домашним арестом, данную меру пресечения не нарушали, производству следственных действий и рассмотрению дела судом не препятствовали», – установил Мосгорсуд.

В апелляционной инстанции сочли, что при продлении срока домашнего ареста Мещанский суд «не в полной мере учел обстоятельства дела» и оставил без внимания доводы адвокатов о возможности смягчения меры пресечения.

При освобождении обвиняемых был также опровергнут довод следствия о том, что подсудимые, находясь на свободе, могут скрыться. Подтверждений этому найти не удалось, в итоге обвиняемые были освобождены под подписку о невыезде.

Напомним, 8 апреля Серебренникова и других фигурантов дела отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Серебренников и другие фигуранты подозреваются в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа». На данный проект Минкультуры выделило более 214 млн рублей.