Российская военная полиция по карте боевиков нашла в Сирии танк

В сирийском городе Дума обнаружена карта с координатами позиций боевиков «Джейш аль-Ислам» (запрещенная в России террористическая организация), с помощью которой удалось найти их танк и схрон с боеприпасами, сообщил представитель российской военной полиции.

Представитель полиции сообщил РИА «Новости», что к российскому патрулю обратился местный житель и рассказал об обрушении здания. Осмотрев сооружение, бойцы военной полиции нашли туннель, в котором обнаружился уцелевший аэрофотоснимок с отмеченными на нем позициями группировки «Джейш аль-Ислам».

«Съездили на место – обнаружили танк», – добавил представитель полиции, уточнив, что речь идет о Т-62 с рабочей артиллерийской частью и уцелевшим боекомплектом. Машину передадут сирийской стороне на завод для восстановления.

В военной полиции добавили, что содержимое схрона боевиков, включая самодельные боеприпасы, планомерно уничтожается. Утилизируются и емкости с опасными взрывчатыми веществами массой до 15 килограммов.

Российская военная полиция вошла в город Дума в апреле 2018 года.

В конце того же года президенту России Владимиру Путину представили экспозицию образцов вооружений и техники, захваченных у боевиков во время антитеррористической операции в Сирии. Одна из экспозиций на выставке касалась работы российской военной полиции.

В начале февраля российская военная полиция расширила зону присутствия в Сирии.