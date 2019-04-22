Зеленского по ошибке назвали «Владимиром Владимировичем»

Ведущий во время объявления выхода кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего на выборах, по ошибке назвал его «Владимиром Владимировичем».

На самом деле его отчество – Александрович. На ошибку обратило внимание издание «Страна.ua».

«Друзья встречайте, кандидат в президенты Украины – Владимир Владимирович Зеленский», – объявил ведущий в микрофон.

Позже другая сотрудница штаба Зеленского попыталась исправить произошедшую ошибку и повторно назвала имя политика, но без отчества.

Второй тур выборов на Украине прошел в воскресенье. После обработки 80,78% протоколов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 73,09% голосов, Петр Порошенко – 24,57%.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что станет с Порошенко в случае поражения.

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