Лавров объяснил решение России признать выборы на Украине в 2014 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва в 2014 году решила признать президентские выборы на Украине, по результатам которых главой украинского государства стал Петр Порошенко.

В интервью телеканалу «Звезда» Лавров ответил на вопрос о том, стоило ли признавать украинские выборы 2014 года. Министр напомнил, что после государственного переворота в стране было заключено соглашение между свергнутым президентом Виктором Януковичем и оппозицией о необходимости создать правительство национального единства, но в результате оппозиция создала «правительство победителей», рассматривая всех остальных «как побежденных».

Это, а также требования новых властей к меньшинствам, в том числе русскоязычным, спровоцировали «очень серьезные проблемы» и послужили «толчком к референдуму в Крыму, когда неонацисты грозились изгнать оттуда русских и пытались силой захватить здание Верховного совета», передает РИА «Новости» слова министра.

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Лавров напомнил, что не была выполнена и другая договоренность – женевская декларация по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств России, ЕС, США и Украины, которая поддержала децентрализацию на Украине.

Все это было мгновенно забыто, констатировал министр. «На этом фоне, когда стали выдвигаться кандидаты для участия в президентских выборах, президент Украины Порошенко заявлял на каждом углу, что он «президент мира» и урегулирует конфликт за две-три недели», – напомнил Лавров.

По его словам, именно по этой причине западные столицы – Париж и Берлин – настоятельно просили Москву не выступать с заявлением о непризнании выборов. «И мы этого не сделали, мы дали шанс», – объяснил Лавров.

Министр также напомнил, что в июне 2014 года состоялась первая встреча «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия, Украина), участие в которой принимал Владимир Путин. Согласие российского лидера на переговоры в таком формате подчеркивало желание Москвы добиться мира в Донбассе, защиты прав тех, кто категорически отказался принимать вооруженный мятеж, отметил Лавров.

По его словам, российские власти исходили из того, что Порошенко избрали в первую очередь благодаря клятвенным заверениям решить проблему мирным путем.

«Поэтому ту историю (с признанием выборов 2014 года – прим. ВЗГЛЯД) я бы уже не стал ворошить», – признался Лавров.

Министр подчеркнул, что за годы у власти Порошенко «доказал, что он отнюдь не «президент мира» и Минские соглашения подписал из-за ситуации «на земле». «Порошенко проявил недюжинные способности увиливать от ответственности и сейчас нашел покровительство в лице американской администрации, которая не поощряет его к выполнению требований Минских договоренностей. И европейцы оказываются по большому счету в глупом положении», – заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

Тем временем в воскресенье, 21 апреля, на Украине проходит второй тур президентских выборов. За высший пост борются действующий глава государства Петр Порошенко и выдвиженец от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. Согласно первым результатам экзитполов, на выборах лидирует Зеленский с почти 72% голосов, у Порошенко – чуть более 28%.

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