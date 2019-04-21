На выборах на Украине отмечено резкое падение явки

Во втором туре выборов президента Украины явка по состоянию на 11.00 составила 7,93%, что вдвое меньше, чем в первом туре выборов, следует из данных ЦИК страны.

Об этом сообщает ТАСС.

31 марта во время первого тура выборов по состоянию на 11.00 явка ненамного превысила 16%.

В воскресенье на Украине проходит второй тур выборов, в нем участвуют Владимир Зеленский и Петр Порошенко.