Следователи нашли точное место возгорания в Нотр-Даме

Определено точное место, в котором начался пожар в соборе Парижской Богоматери, сообщают СМИ со ссылкой на источники в полиции.

Очаг возгорания находился в центральной части собора, у основания шпиля, передает «Интерфакс» со ссылкой на CNN. К таким выводам следователи пришли после просмотров видеозаписей и фотографий пожара.

По этим данным, есть также версия, что датчики пожарной сигнализации могли повести себя некорректно, поскольку служба безопасности Нотр-Дама обнаружила возгорание только тогда, когда высота пламени составляла уже почти три метра.

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Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, в итоге обрушились шпиль и крыша. Полиция Парижа сообщила, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.