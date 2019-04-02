Геннадий Бурбулис вышел из комы

Бывший государственный секретарь и первый зампреда правительства РСФСР Геннадий Бурбулис, находящийся на лечении в Москве, пришел в сознание, рассказал администратор Народного университета российского конституционализма «Ельцин университет» Андрей Мальцев.

«Информация от родственников такая: его вывели из комы. Состояние нормальное, он пришел в сознание», – передает сообщение Мальцева ТАСС.

В пресс-службе «Ельцин-Центра», где Бурбулис должен был выступить на заседании «Народной трибуны», сообщали, что состояние экс-госсекретаря РСФСР оценивается как тяжелое.

Бурбулиса госпитализировали 27 марта в больницу Екатеринбурга накануне выступления в «Ельцин-центре». Темой заседания «Народной трибуны» должна была стать «Политософия достойного выбора», где планировалось обсудить, в какую сторону изменилась избирательная система со времен выборов народных депутатов СССР в марте 1986 года.

Летом прошлого года Бурбулис, подписавший в 1991 году Беловежские соглашения, оправдался за развал Советского Союза, заявив, что благодаря распаду СССР у России появилось будущее.