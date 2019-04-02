Генпрокуратура опровергла первое применение закона об оскорблении госсимволов

Генеральная прокуратура опровергла сведения СМИ о том, что ведомство якобы впервые применило закон о неуважении к госсимволам и потребовало удалить новости об оскорбительном граффити про президента.

«Данная информация не соответствует действительности. Мы к этой истории никакого отношения не имеем», – сказал официальный представитель ведомства Александр Куренной «Интерфаксу».

Издание TJournal со ссылкой на источник сообщало, что Генпрокуратура якобы впервые применила закон о неуважении к власти и потребовала Роскомнадзор заставить удалить из ярославских СМИ новости об оскорбительном граффити про президента России.