Озвучена стоимость провоза багажа в безбагажном тарифе «Аэрофлота»

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, какой будет стоимость провоза одного места багажа в их безбагажном тарифе.

По информации компании, цена за провоз багажа составит от 2 тыс. 500 рублей до 3 тыс. 675 рублей, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» решили ввести безбагажные тарифы. По словам представителей «Аэрофлота», такое решение поможет снизить стоимость перелета до 30% для тех, кто любит путешествовать налегке. В компании рассказали, что безбагажные тарифы введут для городов Германии и Италии, а также среднемагистральных направлений.