Службу протокола губернатора Хакасии заменят после скандальной фотосессии

Администрация губернатора Хакасии поменяет сотрудников службы протокола после фотографий главы региона Валинтина Коновалова вместе с девушками в футболках с провокационными подписями, сообщила начальник пресс-службы руководителя республики Ирина Емельянова.

«После инцидента на Красноярском экономическом форуме с главой Хакасии администрация региона провела служебную проверку. Причастность к организации скандальной фотосессии сотрудников протокола не установлена. Те не менее все они в полном составе покидают свои должности. Состав протокола будет заменен», – сказала Емельянова, передает РИА «Новости».

Ранее в Сети появилось фото Коновалова в окружении девушек в футболках «военком ждет», «не служил – не мужик», «я тоже хочу премию 500%».

Глава Хакасии Валентин Коновалов согласился на фото с девушками, в нужный момент девушки распахнули пи… https://t.co/qMC2BgmIuu с помощью @reddit — Алексей Чугунов (@ForjoinForjoin) 29 марта 2019 г.

Ранее СМИ сообщили, что Коновалов якобы уклонился от воинской службы и был записан в запас по достижении 27 лет.

В середине января пресса Хакасии сообщила, что Коновалов выдал в декабре «за счет экономии по фонду оплаты труда» премии на сотни тысяч рублей высшим чиновникам региона. Сообщалось, что только замглавы республики, руководитель постпредства Хакасии в Москве Юлия Исмагилова якобы получила по итогам года премии в размере 500%.