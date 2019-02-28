Опубликован подтверждающий уклонение губернатора Хакасии от армии документ

Российские СМИ опубликовали документальное подтверждение того, что губернатор Хакасии Валентин Коновалов уклонился от воинской службы и был зачислен в запас по достижении 27-летнего возраста.

Скриншот документа опубликован на сайте телеканала «РЕН ТВ». Согласно нему нынешний глава Хакасии был зачислен в запас 1 декабря 2014 года по достижении 27 лет на основании того, что не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.

В тексте ответа на официальный запрос из Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Красноярского края» говорится, что сам Коновалов до сих пор не обращался в военный комиссариат.

«Приказом военного комиссара Красноярского края с января 2014 года считается уклоняющимся от мероприятий, связанных с призывом на военную службы», – говорится в тексте документа.

Ранее в соцсетях появилось сообщение, что в 2013-2014 годах Коновалов считался уклоняющимся от воинской службы и находился в розыске. В правительстве Хакасии эти сообщения называли «голословными». Однако позже в военном комиссариате подтвердили, что Коновалов скрывался от военкомата города Минусинска Красноярского края и считался уклонистом от армии.