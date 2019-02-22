Главу Хакасии Коновалова заподозрили в уклонении от службы в армии

В соцсетях сообщили, что глава республики Хакасия Валентин Коновалов занял свой пост незаконно, так как он якобы уклонялся от воинской службы по призыву, пишут СМИ.

Речь идет о том, что по госслужащим может стать лишь гражданин, отслуживший в армии, в случае наличия уважительных причин для освобождения от службы он может занять важный пост лишь через 10 лет после достижения предельного срока призывного возраста, сообщает РЕН-ТВ.

В одном из телеграм-каналов сообщили, что Коновалов уклонялся от воинской службы по призыву, отмечает телеканал. В распространенном сообщении утверждается, что он находился в розыске и приказами военного комиссара Красноярского края от 28 января 2014 года считался уклоняющимся от мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Коновалов в 2004 году (по достижении 17 лет) встал на воинский учет в военном комиссариате города Норильска Красноярского края. Год спустя поступил в Хакасский государственный университет, где получил отсрочку от армии. По окончании вуза он предоставил в военкомат Минусинска (к этому времени он был зарегистрирован в этом городе) справку о том, что обучается в аспирантуре Хакасского госуниверситета до 2013 года. Однако отсрочку Валентину не предоставили: его сначала якобы признали ограниченно годным к воинском службе, а затем временно негодным к военной службе до 1 октября 2013 года – то есть до окончания аспирантуры.

«Дальше начинается самое интересное! Оснований для отсрочки от службы в армии у Коновалова больше не было. И наш юный друг ударился в бега. В течение трех призывов (осень 2013, весна 2014 и осень 2014) он считался уклоняющимся от воинской службы и находился в розыске. Официальное обращение о розыске Коновалова В.О. было направлено в МУВД «Минусинское» в январе 2014 года», – говорится в сообщении.

Телеканал отметил, что по некоторым данным, Коновалов находился в бегах до ноября 2017 года – то есть до достижения 27 лет. После его благополучно сняли с воинского учета. Но и после этого будущий губернатор не появлялся в военкомате – не получил документ воинского учета. «Таким образом, Валентин Олегович Коновалов решением призывной комиссии был признан не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, и зачислен в запас Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Между тем сам Коновалов поздравил жителей Хакасии с Днем защитника Отечества. «Этот праздник символизирует славу блестящих побед советских и российских вооруженных сил, героизм и стойкость наших предков», – сказал глава республики.