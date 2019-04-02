Стало известно о плате за молчание детям убитого журналиста Хашогджи

Власти Саудовской Аравии заплатили «пятизначные» компенсации детям убитого осенью прошлого года журналиста Джамаля Хашогджи.

По словам «осведомленных источников» в правительстве Саудовской Аравии, а также источников из окружения семьи журналиста, речь идет о недвижимости и переведенных на счета «пятизначных» суммах, пишет Ридус со ссылкой на Washington Post.

Два сына и две дочери погибшего репортера получили в дар несколько домов в Джидде стоимостью около 4 млн долларов каждый.

Кроме того, король Саудовской Аравии Салман лично распорядился выплатить компенсацию с целью заключить долгосрочное соглашение с родственниками Хашогджи, чтобы обеспечить их «сдержанность в публичных заявлениях» в отношении убийства журналиста.

Автор Washington Post подчеркивает, что в последнее время родственники журналиста перестали критиковать саудовские власти.

При этом источники утверждают, что в Саудовской Аравии выплачивать крупные суммы денег родственникам жертв стихийных бедствий или насильственных преступлений – это нормальная практика.

«Требовал ли кто-то от семьи Хашогджи молчания в обмен на компенсации, точно неизвестно», – констатирует американское издание.

В феврале спецдокладчик ООН сделала официальное заявление, что саудовский журналист Джамаль Хашогджи стал жертвой жестокого и предумышленного убийства.

Суд Стамбула выдал ордер на заочный арест 15 саудовцев, которых подозревают в убийстве Хашогджи. Однако Эр-Рияд отказался выдать Турции своих подданных. Анкара рассказала о жутких подробностях убийства журналиста.

Напомним, журналист из Саудовской Аравии Джамаль Хашогджи исчез 2 октября 2018 года, его тело со следами пыток было обнаружено только 23 октября. Сенат США возложил ответственность за убийство Хашогджи на саудовского принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.