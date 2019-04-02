Сотрудница московской полиции выстрелила себе в голову

Сотрудница полиции в Москве по неосторожности получила ранение из служебного пистолета в оружейной комнате.

«Сотрудница патрульно-постовой службы отдела МВД по району Арбат, находясь в оружейной комнате, из-за неосторожного обращения со служебным оружием (пистолетом ПМ) причинила себе огнестрельное ранение», – сообщили в пресс-службе столичного МВД РИА «Новости».

Как рассказали источники в правоохранительных органах, после выстрела пуля отскочила от стены и попала в сотрудницу. Один из собеседников агентства объяснил инцидент тем, что «у нее сорвался палец».

Также в правоохранительных органах отметили, что пуля попала по касательной в бровь, сейчас женщине оказывают медпомощь.

По факту происшествия проводится проверка.

Осенью 2018 года огнестрельное ранение нанес себе сотрудник полиции в Дагестане, так как решил на спор выстрелить себе в голову.