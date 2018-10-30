Полицейский на спор выстрелил себе в голову в Дагестане

Сотрудник полиции в Дагестане расстрелял обойму и затем на спор выстрелил себе в голову, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, следователи ведут проверку по данному факту.

«25 октября в городе Хасавюрт в медучреждение с огнестрельным ранением доставлен сотрудник полиции, который, находясь вне службы, в результате неосторожного обращения с оружием причинил себе огнестрельное ранение», – говорится на сайте СУ СК по Республике Дагестан.

Полицейский был пьян и отдыхал с друзьями в кафе, рассказал информированный источник «Интерфаксу».

«У него был пистолет Стечкина. Поставив оружие на автоматический режим, он вышел в улицу и стал стрелять в воздух. Вернувшись обратно, он заявил, что опустошил обойму. Но друзья посоветовали ему быть осторожным, потому что затвор мог заклинить последний патрон. Но мужчина поспорил, что патронов не осталось, и, приставив пистолет к голове, нажал на курок. Произошел выстрел прямо в голову», – пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что полицейский сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

И. о. главы пресс-службы республиканского МВД Руслан Ибрагимгаджиев сообщил, что по этому происшествию ведомство проведет проверку, сотрудника полиции уволят, а его руководство привлекут к дисциплинарной ответственности.

25 октября полицейский в Москве получил огнестрельное ранение в голову при неустановленных обстоятельствах.