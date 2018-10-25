Полицейский в Москве получил огнестрельное ранение в голову

По данным источника, рядом с метро Щукинская в Москве сотрудник полиции получил в голову огнестрельное ранение.

«Инцидент произошел на по адресу улица Авиационная, 76. Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в голову», – приводит ТАСС слова своего источника в правоохранительных органах.

Обстоятельства происшествия пока не приводятся. Также неизвестно, выжил ли полицейский.