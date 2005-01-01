Пушков ответил Климкину по поводу окончания договора о дружбе с Россией

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на слова главы МИД Украины Павла Климкина, поздравившего граждан его страны с прекращением действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Пушков написал в Twitter, что ирония ситуации заключается в признании одной из статей этого договора границ Украины, и «отныне эта статья не действует, с чем можно поздравить и Климкина, и Порошенко».

Сенатор также вспомнил в данном контексте слова физика Альберта Эйнштейна: «Бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая».

Напомним, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, являющийся основополагающим в отношениях Москвы и Киева, перестал действовать 1 апреля.

До этого президент Украины Петр Порошенко в день выборов в стране выступил с заявлением, в котором напомнил о разрыве этого договора.