Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление президенту России Владимиру Путину в честь Дня единения народов двух стран.

«Договор о создании Союзного государства объединяет самых близких партнеров и добрых соседей на постсоветском пространстве. Именно в этом кроется жизненная сила и огромный потенциал белорусско-российской интеграции», – цитирует поздравление РИА «Новости».

Лукашенко отметил, что в нынешней международной обстановке перед Россией и Белоруссией стоит задача по укреплению Союзного государства с соблюдением национальных приоритетов и принципов равноправия.

«Глубоко убежден, что доверие и взаимопонимание будут и впредь оставаться определяющими характеристиками союзного строительства, а также позволят вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, отвечающий интересам наших народов», – добавил президент.

Он также поздравил с этим праздником Дмитрия Медведева, Валентину Матвиенко, Вячеслава Володина, патриарха Кирилла, Григория Рапоту и Геннадия Зюганова.

Напомним, День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля с 1996 года, когда лидеры двух стран подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».

Ранее стало известно, что Минск получит от Москвы кредиты на 800 млн долларов.