У Тимошенко обнаружились мешающие стать премьером принципы

Депутат от «Батькивщины» Александра Кужель заявила, что лидер партии Юлия Тимошенко вряд ли согласится стать премьером Украины при любом из победителей текущей президентской кампании.

«Не уверена, что она согласилась бы на предложение премьерства», – приводит слова Кужель NewsOne.

Кужель заявила, что у Тимошенко «есть принципы». В их числе депутат назвала требования «изменить конституцию, ликвидировать институт президентства, снизить тарифы».

Однако Кужель отметила, что «Батькивщина» будет «помогать всем, кто будет работать на Украину».