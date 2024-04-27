Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле.0 комментариев
Минниханов подтвердил дату инаугурации Путина
Минниханов подтвердил дату инаугурации Путина на 7 мая
Инаугурация президента России Владимира Путина пройдет 7 мая, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов на совещании в республиканском Доме правительства.
Он подчеркнул, что это большое политическое событие для России, оно состоится во вторник 7 мая, передает РИА «Новости».
Ранее глава комитета СФ по Конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также сообщал, что инаугурация назначена на 7 мая.