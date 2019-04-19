Роскосмос рассказал об угрозе от советских ядерных спутников

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НОВОСТЬ ЧАСА:Начались дебаты Порошенко и Зеленского
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Угроза Медведева Украине содержит намек и для Лукашенко
Чем Россия встретит французских танкистов
Почему россияне стали дольше жить
США готовятся отменить свободу для интернета
Тюмень спасли от боевиков
Зеленский как чистый тип политического хулигана
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Есть два типа популистов по характеру самопрезентации: «популист-братан» и «популист-подружка». Братан и его субразновидность «мощный дед» – это хулиган. «Сеня, пошли пивка дернем! Как не хочешь?» – и подмигивает хулиганским глазом. Подробности...
Почему Греция дергает Германию за усы
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
У Греции есть шанс получить имидж второй, наряду с Польшей, скандальной страны Европы. Ей, очевидно, неуютно в ЕС, от которого она проиграла больше, чем выиграла. Греция поссорилась со всеми друзьями и активно дрейфует в сторону США. Подробности...
Поднимите руки, кто хочет работать в Газпроме
Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
Программистам, людям творческих специальностей можно шляться всю жизнь по коридорам. Министерским, газпромовским, вэбовским. Но они, как известно, кончаются стенкой. Тупик. А можно прорубать тоннели к свету, к новой реальности. Подробности...
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