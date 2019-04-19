Роскосмос рассказал об угрозе от советских ядерных спутников

Выброшенные из ядерных реакторов советских спутников калий-натриевые капли представляют высокую опасность для космических аппаратов, работающих на высоте примерно 1000 километров, сообщил представитель ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) Сергей Мещеряков.

«Максимум опасности имеется для спутников, которые находятся на высоте 950 километров. На этой высоте в 70-е годы произошли выбросы калий-натриевых частиц из ядерных реакторов. Этот мусор был выброшен нашими аппаратами, и поэтому обязанность России следить за этим мусором», – заявил Мещеряков, передает РИА «Новости».

Как сообщил представитель научного института, процесс испарения выбросов займет порядка 800 лет. Отмечается, что калий-натриевый сплав использовался в ядерных энергетических установках «Бук» на советских спутниках радиолокационной разведки «УС-А».

Ранее разработчики научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра «Прогресс» рассказали, как планируют ловить крупные объекты космического мусора.