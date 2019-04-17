В России придумали способ ловить космический мусор «лассо»

Разработчики научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра «Прогресс» планируют ловить крупные объекты космического мусора с помощью специального модуля на тросе, который будет соединен с верхними ступенями ракет.

«Транспортный стыковочный модуль, входящий в состав предлагаемой ракетно-космической системы, отделяется на тросе от ракеты-носителя, обеспечивает стыковку с космических мусором, с последующим стягиванием троса и формирования связки «отработавшая ступень ракеты-носителя + транспортный стыковочный модуль +космический мусор» для осуществления маневра спуска с орбиты с использованием двигательной установки ракеты-носителя», – цитирует доклад РИА «Новости» перед началом конференции по космическому мусору.

В материале также уточняется, что для реализации этой системы нужно разработать транспортный стыковочный модуль, тросовую систему и систему стыковки с космическим мусором.

Главная цель данного изобретения, по мнению исследователей, сбор крупного космического мусора, например, ступеней ракет и разгонных блоков.

Инженеры отметили, что в качестве разгонных блоков для выполнения этой задачи подойдут «Бриз» и «Фрегат», так как они обладают возможностью многократного запуска маршевого двигателя.

Ранее российский спутник получил видеозапись «шокирующего» мусора на орбите.