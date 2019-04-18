Треть россиян испытывают стресс от фейковых новостей

Психолог Павел Жавнеров, комментируя опрос ВЦИОМ о фейковых новостях, отметил, что люди, которые сталкиваются с ними, переживают стресс; при этом почти треть опрошенных верят в ложную информацию.

Из опроса ВЦИОМ следует, что 31% респондентов сталкивались с фейковой информацией в Сети, 20% – на телевидении, 7% – в газетах и 5% – на радио. 47% россиян никогда не встречались с фейковыми новостями, сообщает Ura.ru.

Из тех, кто когда-либо встречался с фейковыми новостями, 62% сразу заподозрили, что информация неправдива, а почти треть опрошенных – 31% – поверили в фейк, лишь потом узнав, что информация ложная.

Психолог Павел Жавнеров отметил, что люди, видя шокирующие новости, зачастую воспринимают их «больше в эмоциональном плане, чем в интеллектуальном», что провоцирует «беспокойство, переживания за себя и за свою семью».

«Если человек условно видит новость о том, что началась война, то из-за того, что это событие для него эмоционально значимо, он не может смотреть на него критично», – отметил психолог.

Большинство СМИ и интернет-порталов при этом как раз и пытаются «эмоционально зацепить» человека, уточняет психолог. Опасность, по словам Жавнерова, заключается в том, что после прочтения фейковой новости человек начинает все больше и больше погружаться в стресс из-за события, которого не было.

«После того, как у человека уже возникло убеждение, он начинает искать и находить другие разрозненные факты, подтверждающие первоначальную информацию. И все больше укрепляется в своей тревоге, что война действительно началась», – добавил он.