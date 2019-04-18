Россияне признались в боязни новой войны в Европе

Большая часть жителей России и Украины опасаются нового военного конфликта в Европе, следует из данных опроса международной исследовательской службы Ipsos по заказу венского представительства аналитического центра «Фонд Эберта».

Сценарий, при котором на фоне нарастания противоречий между Западом и Россией в Европе начнется новый военный конфликт, считают правдоподобным 59% опрошенных россиян и украинцев, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса.

Также 70% российских и 87% украинских респондентов считают, что если война начнется, то напрямую коснется их стран.

Всего исследовалось мнение граждан семи стран – кроме Украины и России это еще жители Франции, Германии, Латвии, Польши и Сербии.

Риск войны правдоподобным также считают 49% латышей и сербов, 57% поляков. 75% немцев и 60% французов считают, что риски военного конфликта невелики.

Во всех семи странах к трем главным факторам, которые задают тон в отношениях России и ЕС, респонденты отнесли конфликт на Украине, а также отсутствие желания сторон укреплять отношения и политику США. Еще 60% опрошенных указали на экспансию НАТО и Европейского союза, а 58% заявили, что стороны просто различаются в своей мировоззренческой позиции и придерживаются разных ценностей.

В том, что на отношения России и ЕС оказало влияние расширение НАТО и ЕС на восток Европы, убеждены 65% россиян, 69% сербов, 52% украинцев, 63% латышей и 60% немцев.

80% респондентов выступают за достижение разрешения конфликта на востоке Украины дипломатическим путем.

78% российских респондентов назвали политику США угрозой европейской безопасности, 76% указали на риски от расширения НАТО к границам России. Россию считают угрозой меньше половины опрошенных граждан Франции, Германии и Сербии, но 77% поляков и 67% украинцев видят опасность со стороны Москвы.

В марте сообщалось, что около 77% жителей Украины позитивно относятся гражданам России, к украинцам относятся позитивно 72% россиян. На это указали данные опроса Киевского международного института социологии и «Левада-центра».