Около 40% проверенного в России алкоголя оказалось нелегальным

По результатам проверок в 2018 году около 40% алкогольной и спиртосодержащей продукции оказалось нелегальной, сообщило Росалкогольрегулирование.

Служба проверила 2 млн декалитров алкоголя, выявив 806 тыс. 837 декалитров незаконной продукции, передает РИА «Новости».

Сообщается, что из нелегального оборота было изъято 268 тыс. 195 декалитра алкоголя, арестовано 625 тыс. 874 декалитра, конфисковано 527 тыс. 662 декалитра и уничтожено 542 тыс. 335 декалитров продукции. Всего в прошлом году Росалкогольрегулирование провело свыше 6 тыс. контрольных мероприятий в отношении более чем 3 тыс. организаций.

В конце прошлого года Минздарв сообщал о законопроекте, согласно которому минимальный возраст продажи алкоголя увеличивается до 21 года.

Федеральная антимонопольная служба поддержала законопроект о снабжении бутылок со спиртным надписью «Алкоголь убивает».