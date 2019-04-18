Минпромторг оценил возможность дефицита одежды из-за запрета поставок с Украины

В России не ожидается дефицита продукции легкой промышленности в связи с запретом поставок одежды и обуви с Украины, заявил представитель Минпромторга России.

«В части легкой промышленности запрещен импорт с Украины готовой одежды и обуви. Отмечаем, что эти товары импортируются в РФ из целого ряда стран, поэтому мы не ожидаем возникновения какого-либо дефицита», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что запрет, напротив, создаст дополнительные возможности для российских компаний, занимающихся производством этой группы товаров.

Накануне российское правительство опубликовало постановление о расширении запрета на ввоз товаров с Украины и ограничении вывоза. По документу, вводится запрет на импорт с Украины в том числе одежды: костюмов, комплектов, жакетов, блайзеров, платьев, юбок, брюк, комбинезонов, бридж и шорт (кроме купальных) и т. д.

За неделю до этого Украина расширила торговые санкции против России, запретив поставки из России формалина и карбамидо-формальдегидного концентрата, пружин для грузовых вагонов, электроаппаратуры для устройств железнодорожной автоматики и связи, стеклянной тары и т. д.