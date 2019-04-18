Канделаки высказалась о неадекватности рейтинга влиятельных людей Times

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала рейтинг 100 самых влиятельных персон по версии американского журнала Time, в котором не оказалось российского лидера Владимира Путина.

«Журнал Time окончательно улетел в космос и под видом рейтинга «100 самых влиятельных персон» изготовил пелевинский снафф, где в категории «Лидеры» присутствуют Хуан Гуайдо, Дональд Трамп и спецпрокурор Роберт Мюллер, но отсутствует Владимир Путин», – написала она в своем Telegram-канале.

«По своей неадекватности рейтинг можно сравнить лишь с «Оскаром», где академики уже давно выбирают только идеологически верное, отвечающее мнимому духу времени кино», – отметила Канделаки.

Напомним, журнал Time опубликовал список самых влиятельных людей 2019 года, в котором не оказалось Владимира Путина, хотя там есть президент США Дональд Трамп, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и председатель КНР Си Цзиньпин. В Кремле в этой связи отмечали, что в мире существует «рейтинг де-факто», который формируется вне зависимости от списков, составляемых СМИ.

В прошлом году Путин также не оказался в списке. При этом ранее он попадал в рейтинг шесть раз и к тому же дважды становился «Человеком года» по версии Time.

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