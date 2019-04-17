Песков прокомментировал отсутствие Путина в рейтинге влиятельных людей Time

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие российского лидера Владимира Путина в рейтинге влиятельных людей журнала Time, отметил, что есть фактический «рейтинг», на который не влияют СМИ.

«Есть рейтинг де-факто. Он сам формируется вне зависимости от СМИ», – передает слова Пескова радиостанция «Говорит Москва».

Ранее издание опубликовало список самых влиятельных людей 2019 года, в котором не оказалось Владимира Путина, хотя там есть президент США Дональд Трамп, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и председатель КНР Си Цзиньпин.

В прошлом году Путин также не оказался в списке.

Ранее он попадал в рейтинг шесть раз, дважды становился «Человеком года» по версии Time.