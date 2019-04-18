В России могут ввести новый налог

Экологический налог для «грязных» предприятий могут ввести в России, сообщил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

«Сейчас финансовым блоком правительства обсуждается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог. Такой налог может быть дополнительным стимулом для «грязных» промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки», – рассказал Кириллов в интервью «Российской газете».

Он пояснил, что таким образом власти хотят помочь организациям, которые модернизируют свои очистные сооружения. В частности, государство субсидирует процентную ставку по кредитам на эти цели. Субсидии на сумму 5,3 млрд рублей уже получили 40 компаний, а общая стоимость проектов достигла 146,2 млрд рублей.