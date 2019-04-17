Россия запросила у Британии комментарий о якобы отравленных «Новичком» детях

Российское посольство направило запрос в МИД Великобритании в просьбой дать подтверждение или опровержение информации из СМИ о том, что британское правительство передало США фотографии якобы отравленных в Солсбери детей и уток, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.

«Как и все, мы впервые узнали о существовании таких фотоснимков из статьи New York Times. Информация о якобы пострадавших детях и погибших утках вызывает удивление. Британские власти и СМИ сообщали, что после инцидента некоторые граждане, в том числе дети, были в целях предосторожности подвергнуты медосмотру. Однако ни у кого из них не было выявлено никаких следов отравления. Ни разу здесь не упоминалось и о гибели уток или других животных, если не считать домашних животных Сергея Скрипаля, которых зачем-то умертвили в лаборатории Портон-Даун», – рассказал представитель посольства.

По его словам, если бы в результате событий в Солсбери пострадали птицы и тем более дети, причем так сильно, что их снимки могли бы были изменить мнение президента США о проблеме, то это все давно было бы представлено общественности в качестве дополнительного «доказательства общественной опасности» из-за «безрассудных действий российских спецслужб», пишет РИА «Новости».

«Поскольку таких сведений до сих пор не было, исходим из того, что ни то, ни другое не соответствует действительности. Таким образом, если верить New York Times, то приходится констатировать: американские спецслужбы (не исключено, что с подачи своих британских коллег) организовали после Солсбери новый виток общезападной антироссийской кампании, представив своему главе государства откровенные фальшивки. То же самое, кстати, наблюдалось в ряде эпизодов с «применением химического оружия» в Сирии, а ранее – с «обнаружением оружия массового уничтожения» в Ираке», – уверен представитель посольства.

«Поскольку в статье упоминается, что фотографии были переданы США британским правительством, посольство направляет официальный запрос в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть данные сведения», – добавил сотрудник дипмиссии.

Ранее издание New York Times со ссылкой на неизвестных бывших и нынешних сотрудников спецслужб написало, что сначала президент США Дональд Трамп не планировал высылку 60 российских дипломатов из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Однако, по версии издания, руководитель ЦРУ Джина Хаспел (на тот момент – в марте 2018 года – была заместителем главы ведомства) убедила Трампа сделать это при помощи фотографий с якобы пострадавшими от химического отравления детей и погибших уток.

Напомним, 4 марта прошлого года, согласно утверждению властей Великобритании, Скрипали были отравлены в Солсбери. Лондон заявил, что к отравлению причастна Россия. Москва категорически отрицает эти обвинения, а глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в связи с отсутствием доказательств вины России дело Скрипалей рассыпается на глазах.