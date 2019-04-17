У главы районного избиркома украли печать в общепите на Украине

У главы одной из участковых избирательных комиссий украли личные документы и печать в McDonald's.

Кража печати и документов произошла в одном из ресторанов быстрого питания сети McDonald's в Киеве, сообщает украинский портал «ПрессОрг 24».

Неизвестный похитил сумку председателя избирательного участка, в которой и находились личные документы и печать комиссии.

Правоохранительные органы уже начали расследование.

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Ранее перед первым туром выборов на Украине были зафиксированы многочисленные нарушения, в частности, в одной из избирательных комиссий Киева пропала печать.

Напомним, второй тур назначен на 21 апреля. Согласно последним данным, 72,2% избирателей намерены проголосовать за Владимира Зеленского и только 25,4% – за Петра Порошенко.

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