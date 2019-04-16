Названа причина инцидента с самолетом сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2018

Причиной возгорания двигателя у самолета, на котором летела сборная Саудовской Аравии по футболу, в июне 2018 года, стало разрушение роликового подшипника в одном из двигателей.

«Причиной авиационного инцидента, связанного с самовыключением двигателя № 2 воздушного судна Airbus..., эксплуатируемого АО «Авиакомпания «Россия», произошедшего 18 июня 2018 года после посадки на аэродроме Ростов-на-Дону (Платов), явилось локализованное разрушение роликового подшипника №4 модуля двигателя CFM56-5B5P из-за усталостного разрыва проставок сепаратора, приведшее к нарушению кинематики роликов, их качению и выкрашиванию», – передает сообщение Росавиации РИА «Новости».

По данным ведомства разрушение подшипника, скорее всего, произошло из-за нарушения технологии сборки двигателя при выполнении капитального ремонта. Там также отметили, что при техническом обслуживании судна в аэропорту Пулково неисправностей не было.

«Вследствие неустойчивой работы компрессора двигателя №2, из-за нарушения газодинамических характеристик (соотношения расходов топлива и воздуха) избыток топлива догорал на выходе из сопла, что проявлялось в виде «факеления», о чем старший бортпроводник сообщил командиру воздушного судна», – сообщила Росавиация.

Ведомство отмечает, что экипаж действовал в соответствии с правилами и безопасности полета ничего не угрожало.

Напомним, летом 2018 года в социальных сетях появилось видео возгорания двигателя самолета, на борту которого в тот момент находилась сборная Саудовской Аравии по футболу. Тогда саудовская федерация футбола назвала это «незначительной технической неисправностью», однако в Росавиации решили провести проверку.