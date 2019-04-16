Кремль отреагировал на сообщения об упрощении выдачи гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о якобы планах Москвы предоставить по упрощенной схеме гражданство России жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Нет, пока мы не готовы ничего такого комментировать, пока нет комментариев на этот счет», – сказал Песков на просьбу прокомментировать сообщения СМИ, согласно которым в администрации президента России рассматривается возможность упрощенного предоставления российского гражданства жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Как считает Песков, подобные публикации вызваны «повышенным интересом к этой теме в российских СМИ». На просьбу озвучить свою личную позицию по вопросу о возможности выдачи российских паспортов жителям Донбасса, пресс-секретарь президента заметил: «Мое личное мнение не играет никакой роли, и я не имею права высказывать свое личное мнение», передает ТАСС.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в российских госструктурах сообщили, что Москва собирается разрешить жителям ДНР и ЛНР получать гражданство России в упрощенном порядке. По данным журналистов, вопрос полностью проработан, а для его окончательного решения нужен только указ главы российского государства Владимира Путина.

В начале апреля украинские СМИ также сообщили об «активной подготовке» Донецка к выдаче жителям неподконтрольных Киеву территорий российских паспортов.

С самого начала конфликта на Юго-Востоке Украины звучат призывы выдать российские паспорта жителям Донбасса. В январе 2019 года глава ДНР Денис Пушилин заявлял о переходе процесса интеграции республики с Россией в интенсивную фазу.

В ноябре 2018 года была принята разработанная по поручению Путина концепция миграционной политики на 2019–2025 годы. Среди ее ключевых задач – открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать, упростить правила въезда и процедуру предоставления российского гражданства, всячески стимулировать переселение в Россию соотечественников. В ближайшем будущем планируется внести поправки в закон «О гражданстве» – в частности, отменить регистрацию по месту жительства для желающих получить гражданство России.

Политолог Денис Денисов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что подавляющее большинство жителей ДНР и ЛНР – более 90% – хотели бы получить гражданство России.