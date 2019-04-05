Украинские СМИ заявили о «планах» выдачи жителям ДНР российских паспортов

Украинские СМИ сообщили об «активной подготовке» Донецка к выдаче жителям неподконтрольных Киеву территорий российских паспортов.

Украинское издание «Страна» со ссылкой на «донецких работников образования» и «источник в российском ФМС» пишет, что районные отделы образования якобы направили в школы просьбу предоставить список педагогов и технических работников, у которых есть паспорта провозглашенной Донецкой народной республики.

Издание утверждает, что соответствующие данные нужны для «резюмирующего списка по республике – сколько в целом нужно бланков российских паспортов».

Списки уже составлены директорами школ и направлены в районы, продолжает портал.

«Те педагоги, которые живут по украинскому паспорту и не попали в них, паспорта РФ не получат», – утверждает «Страна».

Издание считает, что «первая волна выдачи российских паспортов» может быть запущена уже весной или летом. Уточняется также, что жителям собираются выдавать не общегражданские паспорта, а заграничные.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже комментировал предположения в интернет-СМИ о том, что выдача российских документов может начаться в Донбассе в этом месяце. Он подчеркивал, что Кремль такой информацией не располагает.

С самого начала конфликта на Юго-Востоке Украины звучат призывы выдать российские паспорта жителям Донбасса. В январе 2019 года глава ДНР Денис Пушилин заявлял о переходе процесса интеграции республики с Россией в интенсивную фазу.

Политолог Денис Денисов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что подавляющее большинство жителей ДНР и ЛНР – более 90 процентов – хотели бы получить гражданство России.