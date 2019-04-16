Допрошены занимавшиеся реставрацией в Нотр-Даме рабочие

Следователи допросили рабочих, которые занимались реставрационными работами в Нотр-Даме.

«Рабочие, которые выполняли строительные работы, были идентифицированы и «заслушаны следователями», – передает сообщение телеканала BFMTV РИА «Новости».

По данным местных СМИ, пожар мог произойти из-за реставрационных работ, во время которых часть здания была закрыта лесами.

Прокуратура начала расследование в связи с неумышленным причинением ущерба.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, в итоге обрушились шпиль и крыша. Позже стало известно, что реликвии, хранившиеся в соборе, не пострадали. Сейчас огонь полностью потушен.

Во вторник президент России Владимир Путин предложил Франции помощь в восстановлении собора.